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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал возобновление проекта украинского иновещания.

Об этом он заявил в комментарии журналистам во время презентации проекта реконструкции помещения Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти, сообщает Укринформ.

«У нас тоже есть ответ на этот вопрос, очевидно, что в ближайшее время вы услышите, каким образом мы возобновим иновещание. Есть гораздо более эффективные способы, каким образом можно было бы охватить в действительности, а не в воображении, большее количество населения с помощью украинского иновещания», - отметил Ткаченко в ответ на вопрос, правильным ли было решение о закрытии проекта иновещания.

Отвечая на уточняющий вопрос, министр подтвердил, что это будет отдельный телеканал иновещания.

В то же время он напомнил, что для временно оккупированных территорий в настоящее время вещает телеканал «Дім» и анонсировал новые проекты для информирования жителей этих территорий.

«Есть проекты, связанные с тем, каким образом можно было бы донести информацию. В ближайшее время вы о них услышите», - рассказал Ткаченко.

Как сообщалось, 12 января телеканал иновещания Украины UA/TV прекратил вещание в прямом эфире.

1 марта на его базе начал вещание в текстовом режиме новый телеканал для временно оккупированных территорий «Дім».

 
ForUm

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