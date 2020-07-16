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Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина должна вернуть все свои территории. Об этом он сказал во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге», – отметил он.

«Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным», – подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что шанс достичь этого у украинцев есть только в одном случае - если все мы объединимся. «Так же, как и 30 лет назад», – отметил он

«Сегодня в этом зале находятся народные избранники первого созыва. Их вклад в государство невозможно переоценить. И присутствующие здесь, и те, кого, к сожалению, нет с нами, - все они вписали свои имена в историю независимой Украины. Сегодня мы бесконечно благодарны каждому из вас. 30 лет назад, имея полярные политические взгляды, вы наглядно показали, что такое государственная позиция. Вы стали живым примером единства и мудрости», – подчеркнул глава государства.

Зеленский уверен, что современным депутатам есть чему у них поучиться. «И никогда не забывать, что суверенитет, который завоевали они, мы с вами должны беречь и защищать. Как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров. Для этого я не устану призывать всех нас к настоящему единству. Потому что только в нем - наша сила и победа. Потому что только в нем - Украина. И с этой высокой трибуны в этот праздничный день я хочу напомнить всем слова инициатора провозглашения Декларации о государственном суверенитете, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновила: «Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея. Чтобы не пришлось потом горько любить ее - потеряв», – отметил он.

«Уважаемые друзья! Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хвати делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине. Это - моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже», – подытожил президент.
ForUm

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