С начала года оператор ГТС Украины протранспортировал в Украину по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м природного газа, что на четверть больше за тот же период в прошлом году и является рекордным показателем за последние 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«В частности, из Польши - 1,043 млрд куб. м, из России - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м. 54% от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. А именно: из Польши - 1,0 млрд куб. м, из Венгрии - 1,3 млрд куб. м, из России - 219 млн куб. м», - говорится в сообщении.

54% от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. А именно: из Польши – 1 млрд куб. м, из Венгрии – 1,3 млрд куб. м, из России – 219 млн куб. м.

С 1 января 2020 56%, или 4,5 млрд куб. м импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на «таможенном складе». Из них 36% поступили в режиме shorthaul.

Заметим, что за первую половину июля месяца объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% (или 175 млн куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года.

«Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад». Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба», - отмечается в сообщении.

На сегодня голубое топливо поступают исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.