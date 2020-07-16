Сегодня, 16 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Игорь Клименко посетили в госпитале МВД полицейского батальона ПСПОП «Луганск-1», командира разведывательной роты, старшего лейтенанта полиции Леонида Овдиюка с позывным «Свояк», который 20 мая получил тяжелые ранения в зоне ООС. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МВД.

«Леонид Овдиюк прошел сложный этап реанимации, сейчас имеет хорошую динамику. Мы все этому рады, так как в первые моменты после ранения трудно было сказать, он выживет. Сегодня он улыбается и переходит на реабилитацию. Затем, мы надеемся, он вернется на службу», - сказал Аваков.

«Государство высоко ценит подвиг наших полицейских в защите территориальной целостности Украины и противостоянии российской гибридной агрессии. От имени государства имею честь вручить старшему лейтенанту полиции Леониду Овдиюку медаль «За отвагу в службе», - отметил министр.

Кроме этого, Аваков сообщил, что отныне батальон патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Главного управления Нацполиции в Луганской области будет носить имя его бывшего командира - Героя Украины полковника Сергея Губанова.

Напомним, почти два месяца назад во время выполнения боевой задачи по патрулированию линии разграничения по реке Северский Донец взрывом враждебной мины была поражена группа полицейских во главе с командиром батальона «Луганск-1» полковником полиции Сергеем Губановым. Он погиб, трое полицейских получили ранения. Губанов первым из украинских полицейских был удостоен президентом звания Героя Украины. К сожалению, посмертно.