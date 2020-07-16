Следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования участниками незаконных вооруженных формирований неконтактного взрывного устройства НВУ-П «Охота» российского производства, который запрещен Оттавской конвенцией 1997 года.

По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района.

НВУ-П «Охота» представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров.

По оперативной информации, это взрывное устройство было установлено боевиками незаконных вооруженных формирований вблизи населенного пункта у линии разграничения, что составляло потенциальную угрозу для местных жителей.

Мины уничтожены военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте.

Неконтактный взрыватель изъяли следователи СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.

Процессуальные действия проводились совместно с военнослужащими операции Объединенных сил и Национальной полицией.

В первом полугодии этого года сотрудники СБУ обнаружили на Луганщине более 30 единиц огнестрельного стрелкового оружия, почти 550 мин, гранат и гранатометных выстрелов, более 100 килограммов взрывчатки и почти 15 тыс. патронов различного калибра.