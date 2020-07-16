Верховная Рада Украины уволила Вячеслава Штучного с должности руководителя аппарата парламента в связи с личным заявлением.
Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов, сообщается на сайте ВР.
Проект постановления зарегистрирован под №3850.
Как сообщал ForUm, накануне, 15 июля, руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности.
Он объяснил, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.
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