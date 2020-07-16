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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять проект постановления №3857 «О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины».

Соответствующее решение приняли члены комитета на своем внеочередном заседании 16 июля, сообщает Укринформ.

«Комитет принял решение рекомендовать одобрить проект постановления №3857 «О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины», - говорится в решении комитета, которое озвучил председатель комитета Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа»).

Как сообщал ForUm, накануне вечером, 15 июля, на сайте парламента опубликовали внесенный президентом Владимиром Зеленским проект постановления №3857 о назначении Кирилла Шевченко главой НБУ.

Зеленский обещал директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру «независимого технократа» на пост главы НБУ.

3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля из-за «систематического политического давления».

Шевченко занимает должность председателя правления «Укргазбанка» с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя «Ощадбанка».

В банковской сфере - с 1994 года, где работал в «Украинском кредитном банке» (сейчас А-Банк), в банке «Финансы и Кредит». После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.
ForUm

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