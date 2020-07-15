За первую половину 2020 внешний товарооборот Украины составил $47,3 млрд, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд (по сравнению с первым полугодием 2019 импорт уменьшился на $3,4 млрд или на 12%).

Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или на 6%).

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - $1,4 млрд.

Больше всего импортировали из:

Китая - 15% от общего импорта;

Германии - 9%;

РФ - 9%.

Чаще всего импортировали:

Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;

Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

Китай - 13% от общего экспорта;

Польша - 6%;

РФ - 6%.