За первую половину 2020 внешний товарооборот Украины составил $47,3 млрд, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд (по сравнению с первым полугодием 2019 импорт уменьшился на $3,4 млрд или на 12%).
Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или на 6%).
Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - $1,4 млрд.
Больше всего импортировали из:
Китая - 15% от общего импорта;
Германии - 9%;
РФ - 9%.
Чаще всего импортировали:
Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.
Главные партнеры по экспорту:
Китай - 13% от общего экспорта;
Польша - 6%;
РФ - 6%.
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