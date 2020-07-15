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Из-за изменений климата в последние время в Украине сильно изменилась погода, периоды сильной жары сменяются рекордными ливнями, более частыми стали смерчи. 

«То, что происходит, можно смело назвать климатическим шоком. Причем происходит это не только в Украине, но и в мире в целом. Ускоряются те события, которые прогнозировались достаточно давно ввиду глобального потепления», - рассказала в интервью УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, климатические зоны в Украине смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными.

«Очень много сейчас экстремальных погодных явлений. Они и ранее наблюдались, но теперь повторяются чаще, в нехарактерные для своего развития сезоны и не на свойственных им территориях», - добавила Адаменко.

 
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