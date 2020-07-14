Около 10 млн грн долгов не уплачены за нанесенный ущерб лесным ресурсам в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

«Около 10 млн грн не уплачены за нанесенный ущерб лесным ресурсам Ивано-Франковской области. Некоторые должники уклоняются от уплаты уже шестой год. Осознавая безнаказанность, нарушители продолжают и дальше рубить лес», - написал он.

По словам главы ГЭИ, с 2015 года в Ивано-Франковской области ГЭИ фиксирует грубые нарушения законодательства об охране и сохранению лесных ресурсов. Начисляются значительные убытки. Предприятия-лесопользователи должны были возмещать эти убытки государственному и местным бюджетам, однако долгое время не выполняют судебные решения. Они продолжают свою работу, получают доход, но средства на выполнение судебных решений не перечисляют.

«В этом году ГЭИ направила в органы Государственной исполнительной службы письма с требованиями проверить должников на предмет обращения наличных через кассу, а также открытые счета, которые не арестованы. ГИС не принимала никаких мер, хотя счета открывались должниками уже при взыскании убытков», - отметил Малеваный.

Чиновник привел пример, когда ГИС Косовского районного управления юстиции самоустранилась от выполнения своих обязанностей по взысканию около 1,5 млн грн с ГП «Кутское лесное хозяйство». «С 2016 года государственный исполнитель даже не наложил аресты на расчетные счета должника. И сделал это только после очередного обращения ГЭИ в 2020 году», - написал Малеваный.

«Аналогичные случаи выявлены также при взыскании долга с Косовского районного предприятия «Райагролес» и государственного предприятия «Делятинское лесное хозяйство», - заявил председатель ГЭИ.