Участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для проведения празднования еврейского Нового года в традиционном формате невозможно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий, опубликовав соответствующий документ.

«Результатом участников межведомственного совещания в помещении МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно», – написал он.

Цебрий подчеркнул, что при принятии данного решения были учтены следующие факторы:

нынешняя эпидемиологическая ситуация в Государстве Израиль (относится к странам «красной зоны» из-за показателя заболевания COVID-19);

запрет проведения массовых мероприятий в Украине;

нагрузка на украинские медицинские учреждения;

необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

«Также в результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году», – подчеркнул городской голова.

«Относительно попытки политизировать вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань, в частности, карантинные ограничения подаются некоторыми организациями в качестве примера «антисемитизма» - существует насущная необходимость выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения по организации нынешнего празднования Рош ха-Шана иудейской общиной», – подытожил он.