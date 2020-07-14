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За минувшую ночь в Харьковской области выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков за весь период наблюдений, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений! Прошлый рекорд был зафиксирован в июле далекого 1881 и составлял 83 мм», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по области за ночь больше всего выпало дождя на метеостанции  «Слобожанское» (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) - впечатляющие 104 мм! Поскольку днем 14 июля вероятность дождя сохраняется, то суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться. Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением.

Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.
ForUm

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