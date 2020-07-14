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Вчера, 13 июля, В Одессе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 г.. № 392 о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставкой и заказов на вынос).

Также было решено усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.

 
ForUm

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