Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом объявил следственный судья, сообщает Укринформ.

«Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей Кожары, постановил: ходатайство - удовлетворить, продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожары до 25 августа 2020 года. Определить залог в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн», - сказал судья.

В свою очередь Кожара во время заседания заявлял, что он не совершал преступления, которое ему инкриминируется.

«Погиб один из самых близких мне людей, мой друг. Я своего товарища всегда поддерживал, и у меня не могло существовать никаких мотивов по планированию и совершению такого преступления», - утверждает Кожара.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.

25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний Марине Козерод - жене Кожары.