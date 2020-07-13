Российскому актеру, который посещал оккупированный Крым, на 3 года запретили въезд в Украину, сообщила Госпогранслужба.

Россиянин сегодня прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.

Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году.

Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма «Балканский рубеж», которые проходили в том числе на временно оккупированной полуострове. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ.

В Украину, по словам мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники проставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в нашу страну.