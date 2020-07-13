Украина и Франция на следующей неделе подпишут соглашение о поставках 20 патрульных катеров в Украину. Как передает УНИАН, об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен сказал журналистам на пресс-конференции.

Он рассказал о проектах, которые находятся на стадии практической реализации.

«Первый о поставке 55 вертолетов производства Airbus Helicopters в Украину на нужды Министерства внутренних дел и различных служб под его ответственность. И во-вторых, проект о поставке 20 патрульных катеров, о котором будет официально заявлено с соответствующей церемонией подписания уже на следующей неделе», - заявил посол. Также посол добавил, что по условиям будущего контракта, 5 из 20 катеров будут изготовлены на украинских производственных мощностях.

Он также отметил, что философия подхода Франции основывается на том, чтобы предоставлять как можно активнее помощь для востока Украины и постоянно заботиться над усилением составляющей в сфере безопасности в Украине.