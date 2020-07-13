За минувшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование. Всех украинских защитников доставили в медицинские учреждения и им оказана необходимая помощь врачей.

Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.

Также, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.