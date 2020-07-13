За минувшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование. Всех украинских защитников доставили в медицинские учреждения и им оказана необходимая помощь врачей.
Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.
Также, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время