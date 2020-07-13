Выделенные правительством на экстренную медицинскую помощь 1,26 миллиарда гривен планируют потратить на повышение зарплат медработников и на укрепление материально-технической базы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 13 июля, передает hromadske.

«С 1 сентября предполагается повышение заработной платы всем медработникам второго и третьего звена, в том числе экстренной медицинской помощи. Как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу. Это повышение будет достаточно существенным по сравнению с тем, которое было раньше», — заявил Степанов.

По его словам, отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн гривен на приобретение машин экстренной медицинской помощи. До конца года Минздрав планирует приобрести около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями.

«Если говорить о количестве машин, которые надо купить, то оно составляет 1800 автомобилей. 400 мы хотим купить в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение 2-3 лет заменить весь этот автопарк. И чтобы все автомобили у нас были эталонными», — отметил Степанов.

Кроме того, по словам министра, средства пойдут и на учебно-тренировочные центры для медиков.

«Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что фельдшерские и врачебные бригады должны постоянно совершенствовать свои навыки. Экстренная медицинская помощь является приоритетом, мы хотим сделать ее по всем европейским стандартам, которые есть в мире», — добавил он.