Количество жертв наводнения в Японии, вызванного обильными ливнями, возросло до 70, еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Укринформ.

«Сильнейшие проливные дожди, продолжающиеся в Японии с начала июля, привели к разливам рек, горным обвалам и обрушению зданий во многих районах страны… К настоящему времени жертвами стихии стали уже 70 человек, еще один человек скончался позже от остановки сердца, 13 человек остаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю - здесь погибли 66 человек.

Поисково-спасательные отряды, состоящие из полицейских, сотрудников противопожарной службы и сил самообороны Японии, продолжают поиск пропавших.

По оценкам правительственных источников, в результате проливных дождей оказались затоплены 1550 га угодий, в 27 префектурах страны произошли оползни.