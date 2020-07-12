Расследования третьего заказного нападения на экс-лидера одесского областного отделения Правого сектора, активиста Сергея Стерненка и поиска организаторов, посредников и заказчика покушения не будет.

Об этом активист сообщил в Telegram в воскресенье, 12 июля.

Как сообщается, следователь Стерненко заявил, что производство в отношении третьего нападения на активиста остановили. По словам Сергея, формальной причиной этого решения стало объявление о розыске за хулиганство одного из нападавших Александра Исайкула, а остановка производства означает прекращение любых следственных действий.

«Чтобы предотвратить это, я еще в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить его уже, чтобы не всплывали сроки расследования», — отмечает Стерненко.

Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу о самозащите Стерненко.