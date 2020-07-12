Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии обратились к президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану с письмом, в котором призвали его пересмотреть решение о лишении Собора Софии статуса музея.
Об этом сообщает AP.
По словам представителей Всемирного совета церквей, который объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности. Решение Эрдогана вызвало у них чувство «горя и разочарования», указали авторы письма.
«С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий», - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук.
Ранее разрешение Государственного совета Турции использовать собор Святой Софии в Стамбуле как мечети раскритиковали представители Конференции католических епископов, Евросоюза и ЮНЕСКО, которая признала в 1985 году собор частью мирового культурного наследия.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса Святой Софии из музея на мечеть.
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