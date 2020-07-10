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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса Святой Софии из музея на мечеть.

Фото указа с подписью Эрдоган опубликовал на своей странице в Твиттере, а также сопроводил публикацию словами – «С наилучшими пожеланиями».

«Решено: передать управление Айя-Софией диянету (управлению по делам религии Турции. — Ред.) и открыть ее для богослужений» - сказано в документе.

В данном указе президент Эрдоган ссылается на решение суда о смене статуса храма Святой Софии, которое было принято несколькими часами ранее.

Как сообщалось ранее, сегодня Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Святой Софии в музей.

Ранее президент Турции заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от решения.
ForUm

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