Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
Без света остались населенные пункты в Березновском, Гощанском, Корецком районах, а также часть Ровно.
Также сотрудники ГСЧС области шесть раз выезжали на оказание помощи по ликвидации последствий непогоды.
Вблизи сёл Ужинец, Худосы и Курозваны очищали дороги от поваленных деревьев. В пгт. Оржев, селе Бронники и городе Березно откачивали воду из частных домохозяйств.
Жертв и пострадавших в результате непогоды нет, говорят в ГСЧС.
Всего для оказания помощи привлекали семь единиц спецтехники и 25 спасателей.
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