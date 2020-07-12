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В ночь с 11 на 12 июля в Ривненской области из-за шквалов, гроз и порывов ветра обесточенными оказались 28 населенных пунктов, некоторые из них подтопило. На дороги повалило деревья.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Без света остались населенные пункты в Березновском, Гощанском, Корецком районах, а также часть Ровно.

Также сотрудники ГСЧС области шесть раз выезжали на оказание помощи по ликвидации последствий непогоды.

Вблизи сёл Ужинец, Худосы и Курозваны очищали дороги от поваленных деревьев. В пгт. Оржев, селе Бронники и городе Березно откачивали воду из частных домохозяйств.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет, говорят в ГСЧС.

Всего для оказания помощи привлекали семь единиц спецтехники и 25 спасателей.
ForUm

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