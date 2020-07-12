В Сеченовском университете Москвы успешно завершилось исследование вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Об этом сказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, сообщает РИА Новости в воскресенье, 12 июля.

По его словам, первая группа добровольцев будет выписана уже в следующую среду, вторая – 20 июля.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», – рассказал Тарасов.

Указано, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

После выписки добровольцев, за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение – медики оценят, как ведет себя их иммунитет.

Напомним, в Украине тестируют четыре препарата отечественого производства для лечения коронавируса.