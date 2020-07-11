В Украине тестируют четыре препарата отечественого производства для лечения коронавируса.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Речь идет о лекарственных средствах АМИЗОН® МАКС, Амиксин IC, Биовен и Корвитин.
«Некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии. После получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни», — отметил министр.
Напомним, за сутки зафиксировано 800 новых случаев COVID-19.
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