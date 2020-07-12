также в разделеСтолица
В Киеве горела свалка 13
На Броварском проспекте в Киеве ограничат движение 18
Киев может ужесточить карантин 35
В Киеве в детской песочнице нашли гранату 13
В Киеве коронавирусом заболели еще 118 человек 15
На 12 пляжах Киева нашли кишечную палочку 16
В Киеве сократилось число новых случаев COVID-19 31
На киевском ж/д вокзале температуру будут измерять автоматически 17
Кличко: Обучение в школах будет дистанционным до конца карантина 21
В Киеве протестующие перекрывали мост Метро, произошла стычка с полицией 77
В Киеве возросло число новых случаев коронавируса 26
Киевсовет выделил пострадавшим от взрыва дома на Позняках 20 миллионов 16
В Киеве мужчина подстрелил своего вывшего коллегу 32
В Киеве перед посольством РФ демонтировали рекламу СБУ, но потом вернули на место 22
В Киеве возросло число новых случаев коронавируса 25
Ночь на 5 июля в Киеве была самой теплой за 140 лет 21
В Киев прибыл первый контейнерный поезд из Уханя 88
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой 77

В поселке Козин под Киевом несмотря на запрет работать после 23:00 был открыт ночной клуб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

«Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда», — говорится в сообщении.

Силовики составили два протокола на администратора ночного клуба по ст. 44−3 Административного кодекса — нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги