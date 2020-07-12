В поселке Козин под Киевом несмотря на запрет работать после 23:00 был открыт ночной клуб.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.
«Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда», — говорится в сообщении.
Силовики составили два протокола на администратора ночного клуба по ст. 44−3 Административного кодекса — нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.
Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.
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