На Днипропетровщине в ходе учений испытали новейшие средства воздушной разведки украинского производства.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования Восток.
Отечественные беспилотники Скаетон выполняли задачи по выявлению и наблюдению за объектами условного противника с предоставлением в реальном времени информации о месте нахождения цели для нанесения удара с воздуха.
По словам командующего воздушного командования Восток генерал-майора Олега Струцинського, беспилотный авиационный комплекс предназначен для использования в гражданских и военных сферах с целью выполнения тактических разведывательных и поисковых операций в течение 24 часов в крейсерской скорости 120 км / ч.
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