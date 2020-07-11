На Днипропетровщине в ходе учений испытали новейшие средства воздушной разведки украинского производства.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования Восток.

Отечественные беспилотники Скаетон выполняли задачи по выявлению и наблюдению за объектами условного противника с предоставлением в реальном времени информации о месте нахождения цели для нанесения удара с воздуха.

По словам командующего воздушного командования Восток генерал-майора Олега Струцинського, беспилотный авиационный комплекс предназначен для использования в гражданских и военных сферах с целью выполнения тактических разведывательных и поисковых операций в течение 24 часов в крейсерской скорости 120 км / ч.