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В воздушном пространстве Украины над неподконтрольным Донбассом накануне зафиксирован пролет пассажирского самолета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно его данным, полет в закрытой из-за боевых действий зоне совершил Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии. Рейсе U6346 (SVR346) выполнял перелет по маршруту Анапа - Санкт-Петербург.

Самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей.

Как известно, полеты над зоной боевых действий на Донбассе запрещены с тех пор, как летом 2014 был сбит рейс МН17.
ForUm

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