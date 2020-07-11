В воздушном пространстве Украины над неподконтрольным Донбассом накануне зафиксирован пролет пассажирского самолета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Согласно его данным, полет в закрытой из-за боевых действий зоне совершил Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии. Рейсе U6346 (SVR346) выполнял перелет по маршруту Анапа - Санкт-Петербург.
Самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей.
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