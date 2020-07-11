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Украина и Турция обсуждают возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом шла речь во время встречи президента Владимира Зеленского с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли», — отмечается в сообщении.

Кроме того, украинская и турецкая стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности заключения соглашения о зоне свободной торговли.

А Хулуси Акар подтвердил намерение Анкары помочь со строительством 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма, о чем Зеленский договорился с Эрдоганом в феврале этого года.

Напомним, границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.
ForUm

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