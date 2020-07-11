Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 10 июля провел телефонный разговор с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко.

Об этом сообщает Офис президента.

«Собеседники обсудили вопросы углубления украинского-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей. Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует посетить Беларусь в октябре. Отмечается, что приглашение передал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол во время встречи с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой.

Напомним, в городе Гродно в октябре 2020 запланировано проведение III Форума регионов Украины и Беларуси.

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства 9 августа будут «очень интересными».