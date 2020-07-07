Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допускает, что встреча лидеров «нормандского формата» в Берлине может состояться в течение августа месяца в этом году. Об этом Резников заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Возможно следующий Берлин уже как встреча политических лидеров четырех стран «нормандского формата» по большому счету должен состояться после того, как будет понятно, что выполнен Париж (договоренности лидеров после саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года. – Ред.)», - заявил Резников.

«Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся на встречу», - добавил вице-премьер. При этом, он сказал, не идеализирует оппонентов Украины в переговорном процессе.

Напомним, 4 июля в Офисе президента сообщили, что по итогам встречи в Берлине политических советников »нормандской четверки» участники договорились, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита.