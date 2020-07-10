Утром 10 июля в одном из курортных сел Генического района Херсонской области возле дома сельского головы прогремел взрыв, сообщает пресс-служба областной полиции.
У гаража, который принадлежит сельскому голове, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию. Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки взорвавшегося предмета.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Частично повреждены ворота гаража заявителя. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений). Правоохранители проверяют возможные версии преступления, устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.
По информации местных СМИ, взрыв произошел у дома Стрелковского сельского головы Александра Пономарева.
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