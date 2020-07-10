Сегодня в Министерстве энергетики определили «последней надежды» надежды на рынке природного газа, им стало «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующее решение сегодня приняла Конкурсная комиссия по определению поставщика «последней надежды». «За» проголосовали 5 членов комиссии.

Ценовое предложение ООО «ГК» Нафтогаз Украины» - 2711,86 грн за тыс. куб м с НДС с наценкой 0%.

Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.

Согласно постановлению Кабинета Министров №529 от от 25 июня 2020 г., избрание победителя конкурса осуществляется путем голосования членов конкурсной комиссии по допущенного кандидата, который предложил самое низкое значение цены природного газа, по которой поставщик «последней надежды» поставляет природный газ потребителю, рассчитанная в соответствии с формулой с четким определением размера наценки поставщика «последней надежды» и должна быть не выше, чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.