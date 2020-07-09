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В Минэкономики сообщили, что правительство планирует запастись гречкой и крупой в этом году засеяли на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, передает УНИАН.

«Всего в этом году гречкой засеяли 74 тысячи гектаров. Также Министерство ищет способы прозрачной закупки гречки в резерв, поскольку это нужно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было ранее», - говорится в сообщении.

В частности, в апреле цена на гречневую крупу резко выросла на 18%. Тогда Кабмин ввел запрет на экспорт крупы до 1 июля, чтобы защитить внутренний рынок в условиях пандемии коронавирус.

 
ForUm

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