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Польская полиция установила настоящие мотивы поляка, который поджег рабочее общежитие в Погожице с украинскими заробитчанами, сообщает Мукачево.net.

Пожар в здании устроил 42-летний житель Хшанува после конфликта с другим поляком, который тоже проживал в этом общежитии. Оба мужчины постоянно ссорились. «Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. Он конфликтовал с другим поляком», – заявили правоохранители.

Подозреваемого арестовали на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за «создание ситуации, которая угрожает жизни или здоровью многим лицам или имуществу в крупных размерах».

Напомним, 6 июля двое поляков подожгли хостел, где проживали украинские заробитчане.
ForUm

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