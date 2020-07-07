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Двое поляков подожгли хостел, где проживали украинские заробитчане. Людей удалось вовремя эвакуировать, сообщает Мукачево.net со ссылкой на местные СМИ.

Событие произошло в Погожице неподалеку Хшанове Малопольского воеводства. По информации правоохранителей, в здании находились 12 человек, преимущественно граждан Украины.

Всех людей удалось вовремя эвакуировать. Злоумышленников задержали, сейчас устанавливают мотивы и причины поджога.
ForUm

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