Двое поляков подожгли хостел, где проживали украинские заробитчане. Людей удалось вовремя эвакуировать, сообщает Мукачево.net со ссылкой на местные СМИ.
Событие произошло в Погожице неподалеку Хшанове Малопольского воеводства. По информации правоохранителей, в здании находились 12 человек, преимущественно граждан Украины.
Всех людей удалось вовремя эвакуировать. Злоумышленников задержали, сейчас устанавливают мотивы и причины поджога.
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