В Госгеокадастре, который годами выделял государственные земли тысячами гектаров, отсутствует реестр лиц, которые реализовали свое право на получение земель сельхозназначения. Об этом в интервью «Украинскому радио» рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.

«Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара.

Сейчас идет процесс создания такого реестра», - рассказал Лещенко.

По его словам, на старте создания этого реестра выявлены многочисленные нарушения указанной приватизации, в частности реализация безвозмездного права на 2 га земли одними и теми же людьми несколько раз в разных регионах.

Глава Госгеокадастра заверил, что в ближайшее время информацию об этих лицах опубликуют.

«Общество должно знать правду о своих «героях» и то, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены.

Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также о прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом», - сказал Лещенко.