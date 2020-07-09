В Госгеокадастре, который годами выделял государственные земли тысячами гектаров, отсутствует реестр лиц, которые реализовали свое право на получение земель сельхозназначения. Об этом в интервью «Украинскому радио» рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.
«Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара.
Сейчас идет процесс создания такого реестра», - рассказал Лещенко.
По его словам, на старте создания этого реестра выявлены многочисленные нарушения указанной приватизации, в частности реализация безвозмездного права на 2 га земли одними и теми же людьми несколько раз в разных регионах.
Глава Госгеокадастра заверил, что в ближайшее время информацию об этих лицах опубликуют.
«Общество должно знать правду о своих «героях» и то, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены.
Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также о прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом», - сказал Лещенко.
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