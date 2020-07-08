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В среду, 8 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики с начала текущих суток девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Военные сдерживали вооруженную агрессию боевиков в условиях, когда часть резерва из состава ОС задействовали в ликвидации пожара в Луганской области.

«Основные же боевые подразделения Вооруженных Сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вольный и Орехово. Также оккупанты из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинские позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также вражеской огонь со гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировали у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

«За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана неотложная помощь врачей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что число жертв пожара на Луганщине увеличилось.
ForUm

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