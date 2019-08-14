Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых «МГБ Д/ЛНР» украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения ВС Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил. Установлено, что через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим.

Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВС Украины. После чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особенно подчеркивая «материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России».

Женщина отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья. После получения «предложения» военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки.

Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть бдительными. В случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настоятельно рекомендуем обращаться в органы СБ Украины. Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане Украины, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.