Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела по представлению о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщает Укринформ, на заседании суда присутствовали авторы представления - народный депутат VII-VIII созыва от «Опоблока» Александр Долженков и внефракционный депутат Вадим Новинский; представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, представитель Президента в КС Федор Вениславский, а также привлеченные участники конституционного представления - представители МИД, Минобразования, Института языкознания и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Судьей-докладчиком по делу выступает Сергей Головатый.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 г. приняла новый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон вступил в силу 16 июля.

Документ, в частности, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны: президент, председатель ВР и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

В то же время предполагается, что владение украинским языком станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Вместе с тем иностранные военнослужащие, которые служат в ВСУ, имеют государственные награды, и получение которыми украинского гражданства представляет государственный интерес, смогут получить его без удостоверения уровня владения государственным языком. Они должны овладеть языком в течение года со дня получения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Предполагается, что через пять лет вступит в силу норма закона, согласно которой квота на украинский контент в эфире телеканалов должна составлять 90%.

Согласно закону, через 30 месяцев всеукраинские печатные СМИ, а через пять лет и местная пресса должны иметь украинскую версию.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будут наказываться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

В то же время 21 июня 2019 г. в КСУ поступило представление 51 народного депутата, которые просят проверить на конституционность закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».