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Вчера, 6 июля, в результате ответного удара украинских военных 8 оккупантов погибли, один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения», – говорится в сообщении.

По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен. Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходных артиллерийских установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно меморандуму и комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

«Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен - в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушения на них страха, оккупанты чувствуют себя растерянными. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа», – сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.      
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