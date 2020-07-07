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За минувшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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