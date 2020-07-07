В Министерстве здравоохранения создадут новые подразделения для контроля за качеством оказания медицинской помощи. Как передает УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила в ходе онлайн-брифинга.



«У нас вводится новая структура Минздрава. Теперь в структуре министерства будет работать полноценный Департамент качества медицинской помощи. В этом департаменте есть структурные подразделения, которые, собственно, и будут заниматься процессом управления качеством медпомощи», - сказала она.

По словам Микичак, в этом департаменте созданы: отдел контроля качества оказания медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности оказания медицинских услуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения. «Возобновляется и работа клинико-экспертной центральной комиссии. Мы работаем над новым приказом Минздрава, который вскоре будет принят, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным, а каждое учреждение здравоохранения обеспечило качество медицинской помощи высокого стандарта», - подчеркнула она.

По словам Микичак, в структуре Минздрава также будет функционировать новое подразделение - экспертная группа по вопросам медсестринства. «Сейчас комплектуются наши структурные подразделения, и фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, которые будут заниматься развитием медсестринства в Украине», - сказала Микичак.