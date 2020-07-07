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В Украине зарегистрированы почти 1,5 млн переселенцев из оккупированных районов Донбасса, а также из Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба Министерство социальной политики.

«По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 448 761 переселенец», - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики уточнили, что речь идет о переселенцах со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

 
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