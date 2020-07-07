По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 537 487 человек, выздоровели 6 283 332 человек. В целом подтверждено 11 592 259 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству больных остаются США – 2 935 008 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 623 284 больных, Индия потеснила Россию на третьем месте антирейтинга – 697 413 случаев, в РФ – 686 777, в Перу – 305 703.

