также в разделеМир
Китай уверяет, что не скрывал информацию о COVID-19 10
В США от COVID-19 скончался известный актер 43
Ученые считают, что ВОЗ недооценивает распространение коронавируса воздушным путем 13
Ученые прогнозируют исчезновение большинства видов рыб к 2048 году 20
В мире от COVID-19 умерли уже более полумиллиона человек 11
По посольству США в Багдаде пытались нанести ракетный удар 22
В Австрии убили критика Кадырова, которого связывают с делом Окуевой 23
В России количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч 14
Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют беларусам 20
Адвокаты россиянина по делу MH17 получат доступ к обломкам самолета 27
В США разбился малый пассажирский самолет 19
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 11 миллионов 26
В России вступили в силу поправки в Конституцию по «обнулению» Путина 20
ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса 20
Ученые допускают, что коронавирус может стать более заразным 18
Неизвестные ограбили здание Европарламента 21
В мире коронавирусом заболели уже 10,8 миллиона человек 18
NYT назвала вероятного посредника при контактах талибов с РФ 20

Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире, в том числе - против 25 граждан России. Об этом говорится в решении британского правительства, о котором объявил глава МИД Доминик Рааб, сообщает «Европейская правда».

В прошлом Великобритания почти всегда вводила санкции коллективно как член ООН или Европейского Союза, но после Brexit начала действовать самостоятельно.

49 лиц и организаций, причастных к самым известным нарушениям прав человека в последние годы, оказались под санкциями в соответствии с новым санкционным режимом страны.

Первая волна британских санкций, после которой последуют и следующие, нацелена на 25 граждан РФ, причастных к жестокому обращению и смерти аудитора Сергея Магнитского. В списке, в частности, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудники МВД РФ.

Персональные санкции Лондон ввел в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамала Хашогги, и двух высокопоставленных военных генералов из Мьянмы.

Под санкциями также две организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.

Представитель департамента МИД ранее заявил, что новый режим позволит Британии «работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и Европейский Союз».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги