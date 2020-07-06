Национальный банк Украины на вторник, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения укрепилась к доллару на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем, сообщает УНИАН.

По состоянию на 7 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2712,69 (6 июля – 2717,16) 100 EUR – 3072,26 (6 июля – 3050,69).