Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к гражданам Украины с призывом не распространять каким-либо способом сведения о перемещении подразделений ВСУ, количественного составе техники или личного состава, ведь такая информация представляет угрозу нацбезопасности государства, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Уважаемые граждане Украины! Каждый из нас должен почувствовать свою собственную ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности, которые, согласно Конституции Украины, являются делом всего Украинского народа! Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещение подразделений Вооруженных Сил Украины! Номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения. Разглашение такой информации может представлять угрозу национальной безопасности. Осознайте сами и передайте другим», - говорится в заявлении Генштаба.

Генштаб просит граждан не проводить фото, видеосъемку и онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие: местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движения колонн военной техники и перемещения каким-либо способом личного состава; режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию; задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовке и применению войск (сил); подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр) организацию, численность и дислокация войск (сил).

В пресс-службе также напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, осуществлявшие запуск или управлявшие этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.