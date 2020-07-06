Сегодня утром, 6 июля, на станцию Киев-Лиски прибыл второй прямой контейнерный поезд из Китая. В этот раз начальным пунктом движения состава стал Ухань - из этого китайского города в Киев контейнерный поезд приехал впервые.

Как сообщает ЦТС, присутствующий на церемонии встречи поезда, состав доставил из КНР 43 сорокафутовых контейнера. В контейнерах перевозятся сульфат магния, всевозможное оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, продукция легкой промышленности.

Протяженность маршрута поезда составила 9,5 тыс. км. Напомним, что из Уханя поезд выехал 16 июня. Соответственно, весь путь он преодолел за 20 суток.

«Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток. Это показатель, который обеспечит конкуретность сухопутного маршрута перевозок китайского товара в Украине по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности», - прокомментировал и.о. председателя правления АО УЗ Иван Юрик.

«Ранее по территории Украины железнодорожным транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай. Сейчас мы рассматриваем еще ряд новых маршрутов контейнерных поездов», - добавил руководитель Укрзализныци.