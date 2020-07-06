Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 28 июня по 4 июля увеличились на 2,1% - до 20,15 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные государственной компании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

По состоянию на 4 июля запасы газа в ПХГ на 44,2% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (13,97 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 65%.

Напомним, 11 марта Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).